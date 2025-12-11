На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт дал советы, что подарить любимым мужчинам на Новый год

Финэксперт Патешман: мужу на Новый год можно подарить одежду с инициалами
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Выбор новогодних подарков для близких мужчин, среди которых муж, отец, сын или брат, может стать сложным выбором, особенно если у тех уже «все есть». В таких случаях стоит отдавать предпочтение практичным и запоминающимся подаркам. Об этом Life рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

Мужу или возлюбленному специалист посоветовал преподнести вещь с индивидуальной кастомизацей.

«Рубашки или футболки с нанесенными инициалами на манжетах. Это смотрится дорого и эксклюзивно, но стоит недорого — около 1500 рублей за нанесение плюс цена самой вещи. Если вы знаете размер и вкусы, такой подарок будет уникальным», — рассказал эксперт.

Самым близким членам семьи, например, брату, Патешман порекомендовал подарить универсальный подарок. Стоит уделить внимание вещам, которые всегда пригодятся, или тому, что можно будет легко передарить.

В качестве подарков дальним родственникам подойдут автомобильные аксессуары. По словам специалиста, зимой особенно актуальны щетки стеклоочистителей. А тем, у кого есть сомнения в выборе, стоит присмотреться к набору для автомобиля, включающий тросы, прикуриватели, компрессоры и зимние скребки или лопаты.

Детям можно подарить вещи, связанные с компьютерами, добавил эксперт. Так, хорошим подарком могут быть большой коврик или игровая клавиатура.

Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов до этого рассказал, что искусственный интеллект может помочь выбрать новогодние подарки. По словам эксперта, ИИ меняет логику выбора презентов, ставя в центр внимания не товар, а самого человека.

Ранее стало известно, какие подарки на Новый год больше всего бесят россиян.

