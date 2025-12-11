На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как избавиться от черных точек в домашних условиях

Врач Егорова: энзимная пудра поможет избавиться от черных точек
true
true
true
close
puhhha/Shutterstock/FOTODOM

Очищение кожи с помощью энзимной пудры поможет избавиться от мелких черных точек в домашних условиях. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

«Черные точки — это закрытые комедоны. Это ни что иное, как кожное сало и грязь, которые при недостаточном уходе скапливаются в порах и окисляются, образуя темный налет. Если они мелкие, достаточно хорошего умывания с энзимной пудрой, и они исчезнут. А вот при глубоких комедонах без чистки не обойтись», — отметила эксперт.

По ее словам, в домашнем уходе важно соблюдать стерильность. Так, лучше дезинфицировать кожу и использовать перчатки. Кроме того, для удаления черных точек можно применять ватный диск с хлоргексидином. Если на коже есть воспаления, стоит обратиться к специалисту, заключила Егорова.

Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова до этого говорила, что в уходе за кожей зимой лучше использовать более плотные питательные средства, которые будут защищать ее от холода и сухого воздуха. По ее словам, зимой не рекомендуется наносить увлажняющие средства непосредственно перед выходом на улицу.

Ранее аллерголог рассказал, какие продукты вызывают аллергическую реакцию в Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами