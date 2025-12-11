Врач рассказала, как избавиться от черных точек в домашних условиях

Очищение кожи с помощью энзимной пудры поможет избавиться от мелких черных точек в домашних условиях. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

«Черные точки — это закрытые комедоны. Это ни что иное, как кожное сало и грязь, которые при недостаточном уходе скапливаются в порах и окисляются, образуя темный налет. Если они мелкие, достаточно хорошего умывания с энзимной пудрой, и они исчезнут. А вот при глубоких комедонах без чистки не обойтись», — отметила эксперт.

По ее словам, в домашнем уходе важно соблюдать стерильность. Так, лучше дезинфицировать кожу и использовать перчатки. Кроме того, для удаления черных точек можно применять ватный диск с хлоргексидином. Если на коже есть воспаления, стоит обратиться к специалисту, заключила Егорова.

Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова до этого говорила, что в уходе за кожей зимой лучше использовать более плотные питательные средства, которые будут защищать ее от холода и сухого воздуха. По ее словам, зимой не рекомендуется наносить увлажняющие средства непосредственно перед выходом на улицу.

