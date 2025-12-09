Косметолог дала советы по уходу за кожей в зимний период

В уходе за кожей зимой лучше использовать более плотные питательные средства, которые будут защищать ее от холода и сухого воздуха. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

«Зимой не рекомендуется наносить увлажняющие средства непосредственно перед выходом на улицу. Предпочтение стоит отдавать кремам и бальзамам с более высоким содержанием жиров, которые создают на коже защитную пленку и предотвращают потерю влаги. Такие продукты обеспечивают не столько увлажнение, сколько питание и комфорт для кожи», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этот сезон можно использовать пилинги, но после них нужен правильный восстановительный уход. Так, например, можно применять питательные маски и кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой, маслами и глицерином. Это поможет коже удерживать влагу и восстановить барьерную функцию. Кроме того, зимой также нужно наносить средства с SPF, заключила Сафонова.

Тренер-косметолог косметической компании Geltek Никита Бачище до этого в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что крем или безводный гель на основе силиконов, восков, растительных масел и витамина F уменьшают теплоотдачу, препятствуют обезвоживанию и защищают кожу от обветривания.

Ранее косметолог рассказала, как восстановить кожу зимой.