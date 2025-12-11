Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

В конце недели в Москве ожидаются усиление ветра до 17 м/с, осадки и понижение температуры воздуха до -9°C. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

По данным синоптиков, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе прогнозируется усиление ветра до 17м/с, местами пройдут дождь и снег, а во второй половине пятницы столбики термометров опустятся до -1°C. При этом на дорогах образуется гололедица. В комплексе отметили, что 13 и 14 декабря температура воздуха опустится до -9°C.

В связи с ухудшением погодных условий городские службы перевели в режим повышенной готовности. В частности, аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов будут находиться на круглосуточном дежурстве, добавили в комплексе.

«Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области в пятницу после полудня начнется ухудшение погоды — синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег, метель, гололедицу и резкое понижение температуры на 6–7 °C. Специалисты уточнил, что до полудня в столице воздух прогреется до +3°C...+5°C.

Ранее синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении».