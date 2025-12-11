На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В конце недели в Москве ожидаются усиление ветра до 17 м/с, осадки и понижение температуры воздуха до -9°C. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

По данным синоптиков, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе прогнозируется усиление ветра до 17м/с, местами пройдут дождь и снег, а во второй половине пятницы столбики термометров опустятся до -1°C. При этом на дорогах образуется гололедица. В комплексе отметили, что 13 и 14 декабря температура воздуха опустится до -9°C.

В связи с ухудшением погодных условий городские службы перевели в режим повышенной готовности. В частности, аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов будут находиться на круглосуточном дежурстве, добавили в комплексе.

«Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области в пятницу после полудня начнется ухудшение погоды — синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег, метель, гололедицу и резкое понижение температуры на 6–7 °C. Специалисты уточнил, что до полудня в столице воздух прогреется до +3°C...+5°C.

Ранее синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами