Посол России заявил, что вопрос отправки французских военных на Украину не стоит

Вопрос отправки французских военных на Украину в настоящее время не стоит. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

«На данном этапе вопрос направления вооруженных сил Франции на Украину не стоит, потому что французы прекрасно понимают, мы их не раз предупреждали, что появление иностранных вооруженных сил на территории Украины будет рассматриваться нами как законная цель», — уточнил дипломат.

При этом Мешков отметил, что в риторике эта тема постоянно звучит и вызывает беспокойство во французском обществе.

26 ноября газета Politico писала, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

Ранее в США высказались об отправке войск на Украину.