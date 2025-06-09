В Запорожской области восстанавливают водоснабжение после ударов Украины

Губернатор Балицкий: в Запорожье восстанавливают водоснабжение после атак ВСУ

В Запорожской области продолжается восстановление системы водоснабжения, поврежденной в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«‎По информации ГУП «Вода Запорожья», в связи с перепадом напряжения произошло отключение насосных станций города Мелитополя, что привело к отключению подачи воды в отдельных районах города», — сказано в сообщении.

Губернатор уточнил, что напряжение уже подано, насосные станции возвращают в стандартный рабочий режим. В целом водоснабжение в области восстанавливают постепенно, уточнил Балицкий.

9 июня сообщалось о взрывах и стрельбе в Запорожье. Как заявлял Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, инцидент произошел на фоне отражения воздушных целей.

8 июня в Минобороны России сообщили, что российские беспилотники уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Запорожской области.

До этого, 5 июня из-за атаки ВСУ была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое» в Херсонской области. Тогда около 120 тыс. человек остались без света и воды. Как сообщал глава региона Владимир Сальдо, соцобъекты подключали к аварийным источникам питания

Ранее ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области.