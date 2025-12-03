В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Специалисты восстановили электроснабжение прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, оставшихся без света в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что сотрудники аварийных служб и энергетики круглосуточно осуществляли восстановительные работы. Также к ликвидации последствий атаки подключились представители различных муниципальных служб и иные специалисты.

«Несмотря на то, что основная задача решена, работы продолжаются. Оперативные службы мониторят стабильность работы сетей, а коммунальные службы ускоренно восстанавливают нормальный режим тепло- и водоснабжения», — говорится в заявлении.

По словам Балицкого, он поддерживает связь с аварийными бригадами и оперативно получает информацию о проделанной работе.

25 ноября губернатор Запорожской области рассказал, что украинские БПЛА атаковали объект электросетевой инфраструктуры на территории региона. В результате в четырех муниципалитетах произошло отключение света. Без электроснабжения остались около 40 тыс. человек.

Ранее украинские войска нанесли удар по подстанции в Курской области.