Учительница годами совращала ученика и насиловала его у себя дома

В США учительница годами насиловала ученика и отправляла непристойные фото
Depositphotos

В американском штате Канзас бывшую учительницу рисования будут судить за непристойные отношения с 17-летним учеником. Об этом сообщает The Daily Mail.

30-летняя Никки Бэрд в течение нескольких лет занималась грумингом и приставала к школьнику. Сначала она преподавала предмет ему в средней школе, затем – в старшей.

По данным издания, женщина изолировала несовершеннолетнего от семьи и близких, постепенно углубляя их с подростком «отношения». Сначала педагог гладила юношу и просила прикасаться к ней, затем стала домогаться и требовать, чтобы он обнимал ее и целовал. Позже она стала отправлять ученику непристойные фото, часть из которых юноша сохранил, чтобы в дальнейшем у него были доказательства.

Также Бэрд домогалась несовершеннолетнего у себя в машине. После завершения учебы молодой человек приезжал к учительнице несколько раз в неделю.

Бэрд пришла в полицию добровольно и призналась в связи с учеником. Однако она утверждала, что отношения с подростком начались после окончания школы, но позже она отказалась от показаний.

Учительницу освободили под залог. Слушание по ее делу пройдет 19 декабря.

Ранее учительница совращала детей и оправдала это изменой мужа.

