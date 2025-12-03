Стало известно, где россияне начали массово искать друзей

Сегодня молодые россияне ищут на сайтах знакомств не любовь, а дружбу. Возраст пользователей, которые регистрируются на таких сервисах, повысился, причем большинство людей не настроены на свидания, а хотят лишь общения, рассказал гендиректор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

По его словам, раньше на сайтах знакомств сидела в основном молодежь в возрасте около 20 лет, настроенная на поиск серьезных отношений. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Сейчас же зумеры на сайтах знакомств ищут общения, ищут друзей. Для них нет необходимости сразу идти на свидание. Они не всегда к этому готовы», — пояснил специалист в пресс-центре НСН.

Что касается людей постарше, то те, кому больше 30 лет, чаще ориентированы на серьезные отношения, среди них преобладают женщины, добавил Бронецкий.

«Они начинают к этому серьезно подходить, тратят на это больше времени», — заключил он.

Напомним, до этого психолог Ольга Мануковская сообщила, что сегодня в России порядка 40% домохозяйств принадлежат одиночкам, то есть партнера не имеют почти половина жителей страны. По ее словам, самое большое количество одиноких людей зафиксировано в трех городах – Москве, Петербурге и Севастополе.

Ранее психолог назвала восемь признаков мошеннического поведения на сайте знакомств.