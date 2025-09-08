Россиянам рассказали об опасности мытья мяса

Мытье сырого мяса перед готовкой грозит распространением патогенных бактерий, которые находятся на продукте, по кухне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 см, попадая на столешницы, посуду и другие окружающие кухонные предметы. Кампилобактерии и сальмонеллы, которые могут присутствовать на поверхности мяса птицы, представляют основную опасность. Эти бактерии вызывают пищевые отравления с симптомами диареи, рвоты и повышения температуры, рассказала эксперт.

Как отметила биотехнолог, мытье мяса проточной водой не обезвреживает бактерии. Она подчеркнула, что единственный надежный способ обеззараживания этого продукта — достаточная прожарка или варка.

Золотарева порекомендовала разделывать сырое мясо на отдельной доске, которую потом следует тщательно вымыть с моющим средством. Руки после контакта с этим продуктом необходимо мыть теплой водой с мылом не менее 20 секунд, сказала она.

«Визуальная чистота мяса не гарантирует его безопасности. Даже продукт высокого качества может содержать патогенные микроорганизмы, невидимые невооруженным глазом», — добавила эксперт.

