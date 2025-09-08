На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали об опасности мытья мяса

Биотехнолог Золотарева предупредила об опасности мытья мяса перед готовкой
Shutterstock

Мытье сырого мяса перед готовкой грозит распространением патогенных бактерий, которые находятся на продукте, по кухне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 см, попадая на столешницы, посуду и другие окружающие кухонные предметы. Кампилобактерии и сальмонеллы, которые могут присутствовать на поверхности мяса птицы, представляют основную опасность. Эти бактерии вызывают пищевые отравления с симптомами диареи, рвоты и повышения температуры, рассказала эксперт.

Как отметила биотехнолог, мытье мяса проточной водой не обезвреживает бактерии. Она подчеркнула, что единственный надежный способ обеззараживания этого продукта — достаточная прожарка или варка.

Золотарева порекомендовала разделывать сырое мясо на отдельной доске, которую потом следует тщательно вымыть с моющим средством. Руки после контакта с этим продуктом необходимо мыть теплой водой с мылом не менее 20 секунд, сказала она.

«Визуальная чистота мяса не гарантирует его безопасности. Даже продукт высокого качества может содержать патогенные микроорганизмы, невидимые невооруженным глазом», — добавила эксперт.

До этого кардиолог Амара Аладель развеяла распространенное мнение о том, что красное мясо вредит сердцу.

Ранее врач рассказала, чем грозит употребление в пищу недожаренного мяса.

