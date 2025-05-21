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Проверка подтвердила безопасность полуфабрикатов «Петелинки»

Роспотребнадзор подтвердил безопасность продукции «Петелинки»
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Depositphotos

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) официально подтвердила соответствие продукции торговой марки «Петелинка» установленным требованиям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данный вопрос обсуждался на совещании с представителями АО «Куриное царство», входящего в группу «Черкизово». Напомним, ранее появились сообщения о выявлении сальмонеллы в полуфабрикатах бренда по итогам проверок сети «Агроторг». Однако «представленные результаты расширенного производственного контроля подтвердили соответствие продукции торговой марки «Петелинка» установленным требованиям», сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители группы «Черкизово» также подчеркнули строгое соблюдение всех стандартов качества и безопасности на предприятиях.

Как отметили в компании, вся птица проходит клинический осмотр государственными ветеринарными врачами с оформлением электронных документов в системе «Меркурий». Также продукция регулярно исследуется на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 051/2021.

Кроме того, с начала 2025 года Россельхознадзор предоставил производителю сотни протоколов, подтверждающих отсутствие в его продукции сальмонеллы и других патогенов. На предприятиях каждый день проводится санитарная обработка помещений и оборудования, а раз в неделю выполняется усиленная мойка под контролем ветеринарных врачей и отдела качества.

Помимо этого, дважды в месяц проводятся бактериологические исследования смывов с оборудования, рук персонала и холодильных камер, которые не выявляют патогенной микрофлоры. Также внедрены дополнительные меры: антимикробная обработка, контроль воды и оценка эффективности санитарных процедур.

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