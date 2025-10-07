На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: в курице известной российской марки нашли сальмонеллу

SHOT: в курином фарше марки «Петелинка» обнаружили сальмонеллу
true
true
true
close
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

В курице российской марки «Петелинка» нашли сальмонеллу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

«Лабораторный контроль не прошла проба фарша «Премиум» из филе цыплят-бройлеров», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, изготовителем партии было АО «Куриное царство», которое расположено в Подмосковье. Проба фарша была сдана на проверку в сентябре. После этого компании выписали предостережение.

Это не первый случай обнаружения сальмонеллы в продукции бренда «Петелинка». В мае аналогичное нарушение официально подтвердил Роспотребнадзор. По данным ведомства, вопрос обсуждался на совещании с представителями АО «Куриное царство», входящего в группу «Черкизово».

Позже представители группы «Черкизово» сообщили о строгом соблюдении всех стандартов качества и безопасности на предприятиях.

Как отметили в компании, вся птица проходит клинический осмотр государственными ветеринарными врачами с оформлением электронных документов в системе «Меркурий». Также продукция регулярно исследуется на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 051/2021.

Ранее россиянам рассказали об опасности мытья мяса.

