В Индии арестовали мужчину с серебристыми гиббонами в багаже

В аэропорту Мумбаи арестовали пассажира с детенышами серебристого гиббона
Сотрудники таможни в международном аэропорту Мумбаи задержали пассажира, который пытался ввезти в страну двух детенышей крайне редких серебристых гиббонов, спрятанных в корзине внутри его сумки, пишет Mirror. Один из приматов, к сожалению, не выжил.

Находка была сделана во время досмотра багажа. На кадрах с места события видно, как инспекторы осторожно держат на руках одного из детенышей. По предварительным данным, возраст выжившего гиббона составляет около двух месяцев.

«Во время обыска мы обнаружили двух гиббонов, спрятанных в корзине, помещенной в сумку-тележку», — сообщил представитель таможни.

Серебристые гиббоны (Hylobates moloch), обитающие исключительно в лесах Индонезии, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ученые предупреждают, что существует высокая вероятность их полного исчезновения в дикой природе в течение ста лет.

Расследование показало, что задержанный — иностранный гражданин, который следовал транзитом через Малайзию и Таиланд. По версии следствия, он является частью международной сети контрабандистов: в Таиланде ему передали сумку с животными, поручив доставить ее в Индию. В настоящее время власти устанавливают всех причастных к этому преступлению.

Выживший гиббон передан под опеку специалистов. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет решаться после проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее суд арестовал сотрудников аэропорта Антальи, торговавших конфискованным у пассажиров грузом.

