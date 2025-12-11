Врач рассказала, какими видами спорта можно заниматься при астме

Врач Уланкина: при астме можно заниматься плаванием, йогой и пилатесом

Пациентам с бронхиальной астмой важно не исключать из жизни физическую активность, однако выбор вида спорта должен быть индивидуальным. Об этом RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам специалиста, физическая активность укрепляет дыхательную мускулатуру, улучшает вентиляцию легких и повышает общую выносливость, что особенно важно пациентам с бронхиальной астмой. Однако заниматься спортом можно исключительно во время стойкой ремиссии. При этом перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который подберет вид нагрузок, исходя из индивидуальных триггеров.

Врач рассказала, что для пациентов с астмой полезны виды спорта, которые предполагают равномерную нагрузку.

«Плавание, поскольку теплый влажный воздух бассейна не раздражает дыхательные пути, а горизонтальное положение тела облегчает состояние. Полезны также спортивная ходьба, йога, пилатес и некоторые игровые виды с умеренной интенсивностью», — объяснила она.

Она отметила, что во время тренировок всегда важно иметь с собой ингалятор, проводить полноценную разминку, а также избегать занятий в местах с высоким содержанием аллергенов или низкой температурой.

По словам врача, все виды спорта, которые связаны с резкими перепадами нагрузки и вдыханием холодного или сухого воздуха, вредны для страдающих астмой. Также им важно избегать дисциплин с необходимостью длительной задержки дыхания.

