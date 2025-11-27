На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фитнес-тренер развеяла мифы о пользе бега и зарядки по утрам

Фитнес-тренер Трофимова: бег по утрам будет полезен не для всех
Shutterstock/FOTODOM

Мнение об однозначной пользе бега по утрам для здоровья является мифом, поскольку резкий выход из сна в холод, скачок давления и высокий пульс могут стать стрессом для нетренированного человека. Об этом Pravda.Ru рассказала физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова.

По ее словам, это может быть опасно для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми проблемами с сердечно-сосудистой системой.

«В моей практике самые быстрые срывы происходят у тех, кто «впрыгивает» в бег без подготовки. Человек, не делавший даже быстрой прогулки, вдруг ставит себе план — 3 км каждое утро. Две недели он мучается, через месяц ненавидит кроссовки и делает вывод, что «спорт не мое», — сказала она.

Кроме того, не всем подойдет и утренняя зарядка, поскольку движение лучше подстраивать под хронотип. Еще один миф связан с термошортами и поясами, производители которых обещают сжечь жир на талии и бедрах. Однако локального жиросжигания не существует, подчеркивают эксперты. Заблуждением является и то, что во время тренировки нужно много пить. Вместо этого лучше делать только несколько небольших глотков в паузах, основная часть — выпивать до и после тренировки.

Региональный руководитель тренажерного зала сети фитнес-клубов Spirit Fitness, тренер Надежда Ромащенко до этого рассказала «Газете.Ru», как вернуться к тренировкам после длительного перерыва. По ее словам, перед началом любых занятий крайне желательно проконсультироваться с врачом. Кроме того, важны правильный настрой и цели.

Ранее врач назвал опасные симптомы перетренированности.

