Россиянам объяснили, как выбрать время для занятий спортом

От времени, в которое проходит спортивная тренировка, зависит результат и самочувствие. Важно уметь выстраивать расписание занятий под себя, учитывая «внутренние часы», режим сна и другие нюансы. Об этом Life рассказала тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit Юлия Каурова.

Эксперт объяснила, что у каждого человека есть собственные «внутренние часы», поэтому при выборе времени для тренировки следует понимать, в какое время самочувствие наиболее бодрое. Не менее важно помнить, что утром уровень кортизола повышен, поэтому если тренироваться натощак, организм может получить лишнюю нагрузку, которая помешает прогрессу и снизит эффективность тренировок.

Помимо этого, на выбор времени для занятий спортом влияет режим сна. Тем, кто поздно отходит ко сну, тренер посоветовала избегать физической активности ранним утром, поскольку они могут вызвать стресс и помешать организму восстановиться. Она добавила, что утром мышцы менее эластичны, а позвоночник более уязвим, поэтому без качественной разминки и плавной суставной гимнастики есть риск получить травмы.

По словам специалиста, наиболее оптимальное время для тренировок то, в которое человек не голоден, поел 1-1,5 часа назад и не чувствует сонливости. При этом силовые тренировки рекомендуется проводить после обеда, когда мышцы уже «проснулись» и разогреты.

«Более активные виды тренировок — силовые и кардио — лучше делать днем, примерно с 12:00 до 18:00, когда тело на пике активности. А вот спокойные занятия — йога, растяжка, дыхательные практики — отлично подойдут для утра или вечера», — рассказала Каурова.

Физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова до этого рассказала, что мнение об однозначной пользе бега по утрам для здоровья является мифом, поскольку резкий выход из сна в холод, скачок давления и высокий пульс могут стать стрессом для нетренированного человека. По ее словам, особенно это может быть опасно для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Ранее российский тренер заявила о бесполезности фитнес-приложений.