Юрист напомнила о штрафах, предусмотренных за нарушения в Новый год

В новогодние праздники важно не забывать соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Специалист предупредила, что незаконная рубка елок является нарушением лесного законодательства.

«Для граждан размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Если причиненный ущерб оценивается как значительный, в отдельных случаях возможно и применение уголовной ответственности с суммой штрафа, достигающей 500 тысяч рублей», — подчеркнула она.

Помимо этого, по словам юриста, строго регламентирован запуск пиротехники. Он допускается исключительно в специально предназначенных местах и требует соблюдения правил пожарной безопасности. Запрещено запускать салют во дворах с плотной жилой застройкой, рядом с детскими площадками, парковками и других подобных местах. Нарушителям будет выписан административный штраф, размер которого в среднем составляет от 2 до 5 тысяч рублей, отметила Лукинова.

Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей. При этом в центре города и на массовых мероприятиях меры ответственности бывают выше.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого напомнил, что важно соблюдать режим тишины на Новый год. При этом, по его словам, для праздничной ночи почти во всех регионах страны сделали исключение: шуметь можно до 3:00 или 5:00.

