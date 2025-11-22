Россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год

Украшение подъездов к Новому году в некоторых случаях может обернуться штрафом. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

«Во-первых, если отдельные жильцы решат самостоятельно разместить украшения на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов и т.д., они нарушат нормы Жилищного кодекса», — заявил он.

По словам Черкасова, указанные объекты относятся к общедомовому имуществу и его использование возможно только при согласии всех жильцов.

Мнение проживающих возможно узнать в ходе проведения собрания. Если жители решат украсить подъезд самостоятельно, то это могут оценить как самоуправство. Юрист рассказал, что в этом случае может быть назначен штраф в размере от 100 до 300 рублей. При этом есть вероятность полного освобождения от ответственности в силу малозначительности деяния.

Специалист отметил, что более серьезной статьей, грозящей при украшении подъезда, может быть нарушение противопожарных правил. За подобное нарушение жильцам могут назначить штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а управляющей компании — от 300 до 400 тыс. рублей.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил, что в России стоит ограничить продажи новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, связанных с употреблением алкоголя. По его словам, подобные елочные игрушки и сувениры для детей несут скрытый вред.

Ранее в России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом.