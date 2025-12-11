Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в пермском университете

Прокуратура: начата проверка в связи с сообщениями о взрыве в пермском политехе

Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«Проверка проводится. На месте работают наши сотрудники», — сказали там.

В ведомстве также добавили, что причиной происшествия могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Это версию также подтвердили в министерстве территориальной безопасности региона, пишет ТАСС.

По последним данным, в результате случившегося два человека пострадали, еще двоих спасти не удалось.

В вузе информацию об инциденте журналистам пока не прокомментировали.

Как сообщал ранее Telegram-канала Baza, травмы, несовместимые с жизнью, получили взрослый и ребенок. На месте работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве пострадали не менее пяти человек, четверо пропали без вести.

