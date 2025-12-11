Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в пермском университете

Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
«Проверка проводится. На месте работают наши сотрудники», — сказали там.
В ведомстве также добавили, что причиной происшествия могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Это версию также подтвердили в министерстве территориальной безопасности региона, пишет ТАСС.
По последним данным, в результате случившегося два человека пострадали, еще двоих спасти не удалось.
В вузе информацию об инциденте журналистам пока не прокомментировали.
Как сообщал ранее Telegram-канала Baza, травмы, несовместимые с жизнью, получили взрослый и ребенок. На месте работают экстренные службы.
По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве пострадали не менее пяти человек, четверо пропали без вести.
