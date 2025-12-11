На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в пермском университете

Прокуратура: начата проверка в связи с сообщениями о взрыве в пермском политехе
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в лаборатории пермского политехнического университета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«Проверка проводится. На месте работают наши сотрудники», — сказали там.

В ведомстве также добавили, что причиной происшествия могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Это версию также подтвердили в министерстве территориальной безопасности региона, пишет ТАСС.

По последним данным, в результате случившегося два человека пострадали, еще двоих спасти не удалось.

В вузе информацию об инциденте журналистам пока не прокомментировали.

Как сообщал ранее Telegram-канала Baza, травмы, несовместимые с жизнью, получили взрослый и ребенок. На месте работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве пострадали не менее пяти человек, четверо пропали без вести.

Ранее кот разбудил спящего хозяина и спас его от пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами