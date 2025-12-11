Психолог объяснила, стоит ли развенчивать веру детей в Деда Мороза

Современные дети все реже верят в Деда Мороза, а сам Новый год уже не воспринимают как сказку, относясь к нему «потребительски». При этом многое в этом вопросе зависит от родителей – смогли ли они поддержать в ребенке веру в сказку или нет, отметила детский психолог Ирина Таранова. В беседе с Общественной Службой Новостей она посоветовала россиянам не говорить детям правду о зимнем волшебстве, позволив им самим со временем прийти к этой мысли.

«Ребенок, когда он в чем-то сомневается, начинает задавать вопросы. И тут можно оттянуть этот разговор на попозже, когда он еще чуть-чуть подрастет и его психика чуть больше окрепнет», — отмечает специалист.

Она посоветовала поговорить с ребенком, сообщив ему, что Дед Мороз не всегда может принести подарки всем детям, поэтому иногда перекладывает эту задачу на родителей. Но важно убедить ребенка, что это еще не говорит о том, что волшебника вообще не существует, а верить в это или нет – решать ему самому. Можно добавить, что в этой вере нет ничего плохого, и посоветовать ребенку сохранить ощущение сказки, добавила психолог.

По мнению Тарановой, такой подход позволит защитить праздник от потребительского отношения, когда дети пишут Деду Морозу огромные списки дорогих подарков. Лучше, если праздник будет для них ассоциироваться с волшебным ритуалом, который будет сопровождаться размышлениями о поведении в течение года, достижениях, успехах и награде, заключила психолог.

До этого зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что, если ребенок случайно увидел родственника в костюме волшебника – его психика не будет разрушена. В качестве решения он предложил родителям поддерживать детей и приободрять, если они сильно потрясены. Депутат считает, что родители могут дать ребенку самому одеться в Деда Мороза.

