«Разбитые мечты»: в Госдуме ответили, как объяснить ребенку ситуацию с Дедом Морозом

В Госдуме заявили, что дети смогут понять, почему папа надел костюм Деда Мороза
Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал россиянам, как правильно подойти к разговору с детьми о Деде Морозе. По его словам, если ребенок случайно увидел родственника в костюме волшебника – его психика не будет разрушена. Однако придется найти подход, чтобы успокоить ребенка.

«Однажды наступает день великого открытия, когда мы узнаем, что Дед Мороз — это действительно дедушка, только родной. Или папа. Или дядя, или одноклассник старшего брата, или кто-то из друзей семьи. А иногда Дед Мороз — это вообще незнакомый артист. Большинство детей спокойно относится к этому открытию, как правило, оно происходит, когда ребенок умеет отличать сказку от действительности, обычно в младших классах. Но если малыш заметил, что под шапкой и белоснежной бородой главного зимнего волшебника скрывается папа, он может и не принять этот факт — слезы, разочарование, разбитые мечты. Психику такое открытие вряд ли разрушит, конечно, однако потрясение может омрачить праздник», — сказал он.

Толмачев предложил родителям поддерживать детей и приободрять, если они сильно потрясены. Депутат считает, что родители могут дать ребенку самому одеться в Деда Мороза.

«Если ребенок плачет, нужно его утешить. Когда слезы высохнут, малышу нужно объяснить, что под Новый год случаются разные невероятные вещи и каждый может стать волшебником. Сказка и чудо никуда не исчезают — просто ему помогают сбыться сами люди. Самое главное — родителям нужно знать своего ребенка и говорить с ним на одном языке. Есть чувствительные малыши, которые остро воспринимают развенчание тайны — их нужно успокоить, ободрить, обнять и поговорить о том, что для них значит Дед Мороз. В процессе обсуждения можно предложить попробовать себя в роли волшебника, вместе сложить подарки под елку, подготовить поздравление для семьи. Есть ребята, которые с ранних лет тянутся к технике, проявляют рассудительность и серьезность — они сами довольно быстро расстаются с верой в Деда Мороза. Есть мечтатели, которые спокойно принимают тот факт, что в волшебника переодевался кто-то из близких или его роль играл актер, но очарование праздника и предвкушение чудес для них не рассеиваются», — подчеркнул парламентарий.

Ранее российский Дед Мороз рассказал о контактах с зарубежными коллегами.

