На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студента из Коми отправили в тюрьму за диверсию на электроподстанции

В Сыктывкаре 20-летний студент получил 12 лет за диверсию на подстанции
true
true
true
close
Пресс-служба судов Республики Коми/VK

В Сыктывкаре 20-летнего студента отправили в колонию на 12 лет за диверсию. Об этом сообщила пресс-служба судов республики Коми.

Верховный суд Коми 4 декабря вынес приговор 20-летнему студенту сыктывкарского техникума Тимофею Сухареву по делу о диверсии на подстанции в селе Выльгорт.

10 июня 2025 года Сухарев проник на территорию подстанции и с помощью подготовленных инструментов открыл сливные отверстия и задвижку, чтобы слить трансформаторное масло. Ему удалось вывести подстанцию из строя только с третьей попытки.

В итоге произошло аварийное отключение трансформаторов и прекращение электроснабжения жителей и важных социальных объектов села. Действия Сухарева были квалифицированы как диверсия, направленная на подрыв экономической безопасности страны.

Суд признал студента виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали свыше 1,1 миллиона рублей в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» за материальный ущерб.

Ранее в Карелии полиция задержала троих подростков по делу о диверсии на вышке связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами