Студента из Коми отправили в тюрьму за диверсию на электроподстанции

В Сыктывкаре 20-летний студент получил 12 лет за диверсию на подстанции

В Сыктывкаре 20-летнего студента отправили в колонию на 12 лет за диверсию. Об этом сообщила пресс-служба судов республики Коми.

Верховный суд Коми 4 декабря вынес приговор 20-летнему студенту сыктывкарского техникума Тимофею Сухареву по делу о диверсии на подстанции в селе Выльгорт.

10 июня 2025 года Сухарев проник на территорию подстанции и с помощью подготовленных инструментов открыл сливные отверстия и задвижку, чтобы слить трансформаторное масло. Ему удалось вывести подстанцию из строя только с третьей попытки.

В итоге произошло аварийное отключение трансформаторов и прекращение электроснабжения жителей и важных социальных объектов села. Действия Сухарева были квалифицированы как диверсия, направленная на подрыв экономической безопасности страны.

Суд признал студента виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали свыше 1,1 миллиона рублей в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» за материальный ущерб.

Ранее в Карелии полиция задержала троих подростков по делу о диверсии на вышке связи.