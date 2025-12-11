Названы главные качества идеального мужчины для россиянок

При выборе партнера россиянки чаще берут во внимание личностные качества и эмоциональную совместимость, а не на статус мужчины и размер его дохода. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

Специалист объяснила, что сейчас женщины хотят видеть рядом с собой не сурового мужчину, а того, с кем им будет психологически комфортно.

«Сегодня настоящий мужчина в глазах женщин — это не только добытчик, но и партнер для построения общего мира. Поэтому на первый план вышли качества, важные для ежедневной жизни: надежность и порядочность, забота и доброта, чистоплотность и опрятность, готовность к диалогу», — отметила эксперт.

По ее словам, для россиянок особенно важно, чтобы у партнер умел мягко сгладить ссору, вовремя обнять, поддержать или даже просто выслушать. Психолог объяснила, что такие требования отражают растущий запрос на психологическую безопасность.

При этом представления женщин все больше соответствуют реальности. Многие мужчины уже осознанно помогают в уходе за детьми и бытовых делах, а также выражают готовность открыто обсуждать чувства, добавила эксперт.

Психолог Ника Болзан до этого говорила, что при попытке помириться с девушкой простых извинений может быть недостаточно. По ее словам, часто залогом успешного примирения становятся не красивые слова, а умение мужчины честно признать свою ошибку и показать желание исправить ситуацию.

