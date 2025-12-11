На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные качества идеального мужчины для россиянок

Психолог Савельева: россиянки ищут партнера, с которым им психологически комфортно
F8 studio/Shutterstock/FOTODOM

При выборе партнера россиянки чаще берут во внимание личностные качества и эмоциональную совместимость, а не на статус мужчины и размер его дохода. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

Специалист объяснила, что сейчас женщины хотят видеть рядом с собой не сурового мужчину, а того, с кем им будет психологически комфортно.

«Сегодня настоящий мужчина в глазах женщин — это не только добытчик, но и партнер для построения общего мира. Поэтому на первый план вышли качества, важные для ежедневной жизни: надежность и порядочность, забота и доброта, чистоплотность и опрятность, готовность к диалогу», — отметила эксперт.

По ее словам, для россиянок особенно важно, чтобы у партнер умел мягко сгладить ссору, вовремя обнять, поддержать или даже просто выслушать. Психолог объяснила, что такие требования отражают растущий запрос на психологическую безопасность.

При этом представления женщин все больше соответствуют реальности. Многие мужчины уже осознанно помогают в уходе за детьми и бытовых делах, а также выражают готовность открыто обсуждать чувства, добавила эксперт.

Психолог Ника Болзан до этого говорила, что при попытке помириться с девушкой простых извинений может быть недостаточно. По ее словам, часто залогом успешного примирения становятся не красивые слова, а умение мужчины честно признать свою ошибку и показать желание исправить ситуацию.

Ранее психолог рассказал, сколько длится конфетно-букетный период в отношениях.

