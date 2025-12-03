На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как нужно извиняться перед девушкой

Психолог Болзан: извинение перед девушкой базируется на искренности
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

При попытке помириться с девушкой простых извинений может быть недостаточно. Нередко залогом успешного примирения становятся не красивые слова, а умение честно признать свою ошибку и показать желание исправить ситуацию. Об этом kp.ru рассказала психолог Ника Болзан.

«Подлинное извинение базируется на искренности, ответственности и эмпатии. Избегайте извинений с оговорками. Вместо «прости, ЕСЛИ я тебя обидел» правильнее сказать «прости меня за... Я понимаю, что это было неправильно и болезненно для тебя», — рассказала специалист.

По ее словам, формальные извинения не принесут ожидаемого результата. Намного важнее искренне поговорить с девушкой. При этом романтичные жесты, такие как цветы, письмо или ужин, помогут усилить эффект такого диалога.

Психолог отметила, что не стоит просить прощения, если нет настоящего чувства раскаяния или если извинений требуют манипулятивно. В таких случаях рекомендуется взять паузу, чтобы разобраться в себе.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого рассказала, что самые стабильные союзы в нынешнее время — зачастую те, где финансовый вопрос стоит не на первом месте, и оба партнера находятся в одинаковых материальных условиях. Она объяснила, что при таких обстоятельствах люди могут позволить себе заболеть или уволиться, — и это не станет катастрофой.

Ранее психолог рассказала, что делать, если муж становится скуфом.

