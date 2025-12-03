Психолог рассказала, как нужно извиняться перед девушкой

При попытке помириться с девушкой простых извинений может быть недостаточно. Нередко залогом успешного примирения становятся не красивые слова, а умение честно признать свою ошибку и показать желание исправить ситуацию. Об этом kp.ru рассказала психолог Ника Болзан.

«Подлинное извинение базируется на искренности, ответственности и эмпатии. Избегайте извинений с оговорками. Вместо «прости, ЕСЛИ я тебя обидел» правильнее сказать «прости меня за... Я понимаю, что это было неправильно и болезненно для тебя», — рассказала специалист.

По ее словам, формальные извинения не принесут ожидаемого результата. Намного важнее искренне поговорить с девушкой. При этом романтичные жесты, такие как цветы, письмо или ужин, помогут усилить эффект такого диалога.

Психолог отметила, что не стоит просить прощения, если нет настоящего чувства раскаяния или если извинений требуют манипулятивно. В таких случаях рекомендуется взять паузу, чтобы разобраться в себе.

