Психолог рассказал, сколько длится конфетно-букетный период в отношениях

Конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. После этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Гут.

Эксперт объяснил, что фаза идеализации является первой стадией романтических отношений.

«Ее питает мощный гормональный коктейль (дофамин, норадреналин, окситоцин), благодаря которому партнер кажется не просто привлекательным, а буквально идеальным. Антрополог Хелен Э. Фишер подсчитала, что такая эйфория обычно длится от шести месяцев до двух лет», — рассказал специалист.

При этом, если у одного или у каждого из партнеров есть большое количество непрожитых травм, то идеализация быстро сменится чувством тревоги, претензиями и страхом быть покинутым. По словам психолога, у эмоциональных пар эта фаза может завершиться уже через неделю после начала отношений.

Гут подчеркнул, что понимание «фазы конфетно-букетного периода» и умение работать с возникающими трудностями помогают влюбленным мягче переходить к следующему этапу. Благодаря такому подходу отношения получается строить осознанно.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина до этого рассказала, что вернуть эмоциональную близость в отношениях помогут совместные прогулки, поездки или дни, проведенные вне привычной рутины. Эксперт подчеркнула, что такая близость заключается в доверии и желании быть рядом с партнером.

