На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал, сколько длится конфетно-букетный период в отношениях

Психолог Гут: фаза идеализации партнера длится до двух лет
true
true
true
close
Lucky Business/Shutterstock/FOTODOM

Конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. После этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Гут.

Эксперт объяснил, что фаза идеализации является первой стадией романтических отношений.

«Ее питает мощный гормональный коктейль (дофамин, норадреналин, окситоцин), благодаря которому партнер кажется не просто привлекательным, а буквально идеальным. Антрополог Хелен Э. Фишер подсчитала, что такая эйфория обычно длится от шести месяцев до двух лет», — рассказал специалист.

При этом, если у одного или у каждого из партнеров есть большое количество непрожитых травм, то идеализация быстро сменится чувством тревоги, претензиями и страхом быть покинутым. По словам психолога, у эмоциональных пар эта фаза может завершиться уже через неделю после начала отношений.

Гут подчеркнул, что понимание «фазы конфетно-букетного периода» и умение работать с возникающими трудностями помогают влюбленным мягче переходить к следующему этапу. Благодаря такому подходу отношения получается строить осознанно.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина до этого рассказала, что вернуть эмоциональную близость в отношениях помогут совместные прогулки, поездки или дни, проведенные вне привычной рутины. Эксперт подчеркнула, что такая близость заключается в доверии и желании быть рядом с партнером.

Ранее психолог рассказала, как нужно извиняться перед девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами