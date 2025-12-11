На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как взять аскезу для исполнения желаний в следующем году

Психолог Дунаева: аскеза на новый год должна быть умеренно сложной
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о желаниях и целях, которые хотят воплотить в жизнь в следующем году. Помочь в достижении цели может правильная аскеза. Об этом kp.ru рассказала психолог Ирина Дунаева.

«Нельзя писать слишком общие формулировки (например, «быть счастливой») — мозг не понимает, как это проверить. Отрицательные установки («не болеть») — психика не работает с «не», притягивается противоположное», — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что аскеза является психологическим инструментом, а не магическим ритуалом. Она помогает человеку контролировать свои импульсы и управлять ими. При этом аскеза должна быть умеренно сложной и не использоваться в качестве наказания, поскольку в противном случае это может привести к чувству вины и срыву.

В случае, если аскезу пришлось прервать, нужно не ругать себя, а оценить ее и подобрать более подходящий вариант. По словам специалиста, аскезу не рекомендуется брать людям, столкнувшимся с выгоранием, тревогой или депрессией, а также тем, кто склонен к самонаказанию и проблемам с пищевым поведением.

Семейный психолог Дарья Сальникова до того рассказала, что избежать предновогодней суеты и стресса в этот период поможет своевременная подготовка к празднику. По словам эксперта, важно заранее приобретать подарки для близких и понять, что нужно успеть сделать до Нового года.

Ранее стало известно, что россияне загадают в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами