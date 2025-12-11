Психолог объяснила, как взять аскезу для исполнения желаний в следующем году

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о желаниях и целях, которые хотят воплотить в жизнь в следующем году. Помочь в достижении цели может правильная аскеза. Об этом kp.ru рассказала психолог Ирина Дунаева.

«Нельзя писать слишком общие формулировки (например, «быть счастливой») — мозг не понимает, как это проверить. Отрицательные установки («не болеть») — психика не работает с «не», притягивается противоположное», — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что аскеза является психологическим инструментом, а не магическим ритуалом. Она помогает человеку контролировать свои импульсы и управлять ими. При этом аскеза должна быть умеренно сложной и не использоваться в качестве наказания, поскольку в противном случае это может привести к чувству вины и срыву.

В случае, если аскезу пришлось прервать, нужно не ругать себя, а оценить ее и подобрать более подходящий вариант. По словам специалиста, аскезу не рекомендуется брать людям, столкнувшимся с выгоранием, тревогой или депрессией, а также тем, кто склонен к самонаказанию и проблемам с пищевым поведением.

Семейный психолог Дарья Сальникова до того рассказала, что избежать предновогодней суеты и стресса в этот период поможет своевременная подготовка к празднику. По словам эксперта, важно заранее приобретать подарки для близких и понять, что нужно успеть сделать до Нового года.

Ранее стало известно, что россияне загадают в новогоднюю ночь.