Стало известно, что россияне загадают в новогоднюю ночь

Skyeng: в новогоднюю ночь россияне загадают здоровье и путешествия
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

В Новый год под бой курантов многие россияне загадают здоровье, финансовый рост и новые достижения в карьере. Об этом Life рассказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Согласно данным опроса, 24% россиян планируют загадать в новогоднюю ночь финансовый рост, а 23% — здоровье. Другие 17% респондентов мечтают о достижениях в карьере и учебе. При этом 13% хотели бы получить предложение о новой работе, а 4% планируют усовершенствовать знания иностранного языка. Еще 8% опрошенных мечтают отправиться в путешествие. И лишь 4% россиян хотят загадать желания, связанные с любовной сферой жизни.

При этом большинство участников опроса скептически относятся к тому, что загаданное исполнится. Только 18% респондентов считают, что их желание сбудется, поскольку они уже начали двигаться к своей цели.

Другие 24% участников опроса готовы начать действовать, чтобы воплотить задуманное в жизнь. 34% россиян придерживаются мнения, что главную роль в этом вопросе играет удача, а еще 24% сомневаются в осуществлении загаданного.

«Чтобы желание сбылось, важно не только загадать его, но и начать действовать», — напомнила Екушевская.

До этого опрос сервиса для поиска работы SuperJob показал, что только 9% работающих россиян планируют увеличить продолжительность новогодних праздников в 2026 году. Для этого они будут использовать отпуск или отгулы.

Ранее были названы предметы, которые сделают новогоднее застолье комфортнее.

