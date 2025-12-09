На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые желанные новогодние подарки для россиян

Квартиру у моря россияне назвали самым желанным подарком на Новый год
Sidorov_Ruslan/Shutterstock/FOTODOM

Недвижимость стала самым желанным новогодним подарком для россиян, опередив путешествия и автомобили. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Девелопмент-Юг», с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно результатам опроса, 38% респондентов попросили бы у Деда Мороза квартиру у моря или в горах. Еще 17% участников исследования мечтают о таком подарке, который позволил бы закрыть долги.

По результатам исследования, проведенного специалистами Level Group, 10% представителей поколения Z (зумеры) также надеются получить квартиру в подарок на Новый год от своих родителей. Еще 6% молодых людей, согласно опросу, рассчитывают на финансовую помощь для внесения первого платежа по ипотеке.

При этом только 20% родителей отметили, что с удовольствием подарили бы детям недвижимость, если бы располагали необходимыми средствами.

38% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 28 считают, что родители обязаны обеспечить совершеннолетних детей собственной квартирой.

Ранее психолог объяснила, как отказаться от неуместного подарка на Новый год.

