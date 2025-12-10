Экс-руководству курской корпорации продлили арест

Экс-руководству курской корпорации развития продлили арест на три месяца

Суд продлил арест бывшим руководителям Корпорации развития Курской области еще на три месяца. Об этом пишет ТАСС.

Их обвиняют в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

«В изменении меры пресечения в отношении подсудимых В. В. Лукина, Д. Ю. Спиридонова, И. В. Грабина, А. Н. Воловикова на более мягкую — отказать», — сказала судья.

Таким образом меру пресечения продлили до марта 2026 года.

Недавно бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, признался в передаче крупной взятки бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову.

В свою очередь губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Он также сообщил о постоянных жалобах от местных жителей.

Ранее сообщалось, что в России введут дополнительные меры для борьбы с коррупцией.