На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-руководству курской корпорации продлили арест

Экс-руководству курской корпорации развития продлили арест на три месяца
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд продлил арест бывшим руководителям Корпорации развития Курской области еще на три месяца. Об этом пишет ТАСС.

Их обвиняют в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

«В изменении меры пресечения в отношении подсудимых В. В. Лукина, Д. Ю. Спиридонова, И. В. Грабина, А. Н. Воловикова на более мягкую — отказать», — сказала судья.

Таким образом меру пресечения продлили до марта 2026 года.

Недавно бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, признался в передаче крупной взятки бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову.

В свою очередь губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Он также сообщил о постоянных жалобах от местных жителей.

Ранее сообщалось, что в России введут дополнительные меры для борьбы с коррупцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами