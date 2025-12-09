На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как погода в Московском регионе повлияет на флору и фауну

Специалист Кунафин: погода в Московском регионе не повлияет на флору и фауну
Более теплый температурный режим в Московском регионе не создает условий для выхода животных из спячки, однако, они могут начать мерзнуть, если снег не выпадет и температура резко опустится ниже нуля. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

«В Московском регионе в спячку уже впали, например, ежи и барсуки. Сейчас звери не проснутся, потому что температура держится около нуля градусов. Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану», — сказал он.

По его словам, на отлет перелетных птиц может повлиять и деятельность человека, например, если их подкармливают на незамерзающих водоемах. Для растений прежде всего длина светового дня, поэтому температура не приводит к тому, что почки не набухают. На данный момент природные процессы в регионе протекают стандартно, заключил Кунафин.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что на этой неделе в Москве ожидаются «погодные качели». В среду, по его словам, земля побелеет — выпадет снег, а температура составит около 0 °С. При этом в четверг и пятницу через столицу пройдет теплый фронт: мокрый снег перейдет в дождь, а воздух прогреется до +5...+6 °С. Однако качели на этом не закончатся, предупредил эксперт.

Ранее москвичам рассказали, когда зима устроит «репетицию».

