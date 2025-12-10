Отсутствие снега и солнца зимой опасно для психики, заявил врач

Затяжные периоды серости и отсутствие снежного покрова зимой — это серьезное испытание для ментального здоровья. Из-за этого тяжело вставать по утрам, появляется апатия и постоянная усталость, рассказал «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», психиатр, психотерапевт Александр Семченков.

«Чем меньше солнечного света, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона счастья и активности, и больше вырабатывается мелатонина — гормона сна. В итоге мы чувствуем себя апатичными, быстрее устаем и меньше радуемся», — объяснил Семченков.

Проще говоря, мозг, не получая через глаза сигнала о достаточном освещении, переключается в «ночной» режим, запуская процессы торможения, которые в разгар дня нам совсем не нужны.

Бесснежная зима — это двойной удар по настроению. Снежный покров выполняет важнейшую функцию природного рефлектора.

«Снег отражает свет. Соответственно, чем меньше снега на улице, тем более тусклая, серая погода, меньше отраженного света и, как следствие, также меньше серотонина и больше мелатонина, который влияет на наше самочувствие», — уточнил врач.

Получается замкнутый круг: небо затянуто тучами, свет и так слабый, а ему еще не от чего отразиться. В результате городской пейзаж превращается в унылое монохромное полотно, что подсознательно воспринимается как угнетающий фактор, усиливая ощущение тоски и тревоги.

По словам психиатра, плохое настроение пару дней — это нормально. Но как понять, что ситуация выходит из-под контроля? Врач четко разделяет два состояния.

«Сезонная хандра — это адаптация организма к новым условиям в природе. Она проходит за 2–3 недели самостоятельно. А вот сезонные аффективные расстройства связаны с ухудшением состояния у людей, которые склонны к ментальным расстройствам. Если хандра, плохое настроение, апатия либо повышенная тревожность длятся более двух недель при смене сезона, то это повод уже обратиться к специалисту. Особенно если у человека есть какие-то нарушения, с которыми он сталкивался раньше», — сказал психиатр.

Он также рассказал, кто в зоне риска.

«Любой человек, который имеет склонность к ментальным расстройствам или переживал тревожные, депрессивные состояния, будет остро реагировать на такие изменения природы. Считается, что больше, конечно, реагируют люди с депрессивным фоном. Им тяжелее переживать такие смены погоды и такие бесснежные зимы», — отметил Семченков.

Таким образом, в группе повышенного внимания — не только те, у кого уже есть диагностированные тревожные или депрессивные расстройства, но и просто люди с тонкой душевной организацией, переживающие сложный жизненный период.

Депрессивное состояние коварно тем, что развивается постепенно, и человек может списывать симптомы на усталость, лень или плохой характер. Психиатр перечислил ключевые маркеры, на которые стоит обратить внимание, если они не проходят больше двух недель:

— повышенная утомляемость, апатия;

— стойко пониженный фон настроения;

— появление необъяснимых болей, общее недомогание;

— мысли о том, что «все плохо, все пропало, никакого светлого будущего не будет»;

— главный критерий: отсутствие радости от тех событий и занятий, которые раньше ее стабильно приносили.

«Это те тревожные симптомы, которые в первую очередь требуют обратить на них внимание», — подчеркнул Семченков.

Но пассивно ждать весны — не единственная стратегия. Есть ряд действенных мер, которые помогают компенсировать дефицит света.

«Безусловно, важно полноценное питание и баланс витаминов, особенно витамина D, которого не хватает в этот период абсолютно точно в нашей полосе. Второе — это физическая активность. Потому что она также стимулирует выработку многих гормонов и веществ, которые помогают нам справиться с таким тяжелым периодом», — говорит врач.

Не менее важна и социальная активность. «Мы лучше себя чувствуем в кругу близких людей, и общение с ними приносит нам такое же удовольствие, как и солнечный свет», — добавил эксперт.

К этому списку можно добавить светотерапию (использование специальных ламп полного спектра), строгий режим сна и бодрствования (ложиться и вставать в одно время) и прогулки в светлое время суток, даже если солнце скрыто за облаками.

Все перечисленные меры — это профилактика и помощь при легких формах сезонного спада. Но что, если становится хуже?

«Здесь, повторюсь, в первую очередь — непроходящая более двух недель апатия, усталость, пониженный фон настроения, депрессивные мысли. Если вы испробовали способы самопомощи, но состояние не улучшается или усугубляется, это прямой сигнал, что организму нужна профессиональная поддержка», — резюмирует Семченков.

Обращение к психотерапевту или психиатру в такой ситуации — не признак слабости, а разумный шаг для сохранения здоровья, такой же, как визит к кардиологу при болях в сердце. Современная терапия, которая может включать как психотерапевтические методики, так и (при необходимости) грамотно подобранные медикаменты, позволяет эффективно справляться с сезонными аффективными расстройствами и вернуть себе радость жизни в любое время года.

