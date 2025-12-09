Ученые заявили, что 2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Copernicus: 2025 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

2025 год может стать одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли.

Отмечается, что 2025 год может сравняться по температурным показателям с 2023 годом. В частности, ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности планеты в ноябре достигла +14,02°C. Это на 0,65°C выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год.

Эксперты отметили, что деятельность человека приводит к изменению климата, а это, в свою очередь, вызывает учащение и усиление экстремальных погодных явлений.

До этого исследователи ARC Center of Excellence for 21st Century Weather и CSIRO, использовавшие суперкомпьютерное моделирование будущего климата, пришли к выводу, что даже если человечество полностью прекратит производить выбросы CO₂, экстремальная жара не начнет ослабевать еще как минимум тысячу лет.

Моделирование показало, что тепловые волны становятся горячее, длиннее и происходят чаще, если достижение нуля откладывается хотя бы на пять лет. Тренд почти не разворачивается вспять даже через 1000 лет после достижения нулевых выбросов. В большинстве сценариев экстремальная жара не возвращается к доиндустриальным уровням.

