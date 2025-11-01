На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо самое длинное слово русского языка

В институте Пушкина назвали прилагательное из 55 букв самым длинным в языке
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Лингвисты из института имени Александра Сергеевича Пушкина назвали прилагательное из 55 букв самым длинным словом в русском языке. Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Самым длинным словом русского языка стал термин «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», который использовался в названии патента на изобретение, зарегистрированном в 2006 году.

Лингвист отметил, что русский язык легко вбирает в себя многокомпонентные слова, поэтому «статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой. В 2003 году самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), перед этим — прилагательное «рентгеноэлектрокардиографического».

«Наиболее встречающиеся слова, конечно же, и самые короткие: это союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы», — отметил Катышев.

До этого ученые обнаружили, что длина выбранных слов усиливает искренность извинений. По словам ведущего автора работы Шири Лев-Ари, этот механизм работает подсознательно: люди не анализируют длину слов, но мозг интерпретирует ее как показатель искренности.

Ранее словарь Duden назвал слово из 67 букв самым длинным в немецком языке.

