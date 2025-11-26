«Грамота.ру» раскрыла претендентов на слово года

Грамота.ру: ред-флаг, сигма и проявленность стали претендентами на слово года

«Ред-флаг», «сигма» и «проявленность» стали претендентами на слово 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Грамота.ру».

По данным специалистов, всего в шорт-лист вошли 12 слов.

«Лимб, проявленность, зумер, ред-флаг и междометие «пупупу» — среди претендентов на «Слово года» по версии Грамоты. Всего в шорт-лист Грамоты вошли 12 слов. Остальные кандидаты: сигма, имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить», — говорится в сообщении.

Представители портала отметили, что одной из самых ярких тенденций текущего года стало повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Помимо этого, прослеживается экспансия слов, связанных с популярной психологией. Эксперты добавили, что также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

В ходе исследования лингвисты рассматривали свыше 500 слов. Они следили за появлением новых выражений за последние несколько лет и отслеживали их упоминаемость в социальных сетях и СМИ.

Следующим этапом премии является открытое голосование среди экспертов-лингвистов, которые из 12 слов выберут главное слово 2025 года.

До этого редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Ксения Киселева рассказала, что русский язык содержит как минимум 200 тысяч слов.

Ранее лингвисты из института имени А.С. Пушкина назвали прилагательное из 55 букв самым длинным словом в русском языке.