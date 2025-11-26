На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Грамота.ру» раскрыла претендентов на слово года

Грамота.ру: ред-флаг, сигма и проявленность стали претендентами на слово года
true
true
true
close
Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

«Ред-флаг», «сигма» и «проявленность» стали претендентами на слово 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Грамота.ру».

По данным специалистов, всего в шорт-лист вошли 12 слов.

«Лимб, проявленность, зумер, ред-флаг и междометие «пупупу» — среди претендентов на «Слово года» по версии Грамоты. Всего в шорт-лист Грамоты вошли 12 слов. Остальные кандидаты: сигма, имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить», — говорится в сообщении.

Представители портала отметили, что одной из самых ярких тенденций текущего года стало повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Помимо этого, прослеживается экспансия слов, связанных с популярной психологией. Эксперты добавили, что также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

В ходе исследования лингвисты рассматривали свыше 500 слов. Они следили за появлением новых выражений за последние несколько лет и отслеживали их упоминаемость в социальных сетях и СМИ.

Следующим этапом премии является открытое голосование среди экспертов-лингвистов, которые из 12 слов выберут главное слово 2025 года.

До этого редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Ксения Киселева рассказала, что русский язык содержит как минимум 200 тысяч слов.

Ранее лингвисты из института имени А.С. Пушкина назвали прилагательное из 55 букв самым длинным словом в русском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами