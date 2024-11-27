Кто такие зумеры? Особенности, привычки и взгляды на жизнь поколения Z Место зумеров в теории поколений, чем они отличаются от зиллениалов

Современная молодежь — яркий пример взаимодействия технологий и культуры, отстаивания личных границ и свободы выбора. Речь идет о зумерах, или, как их еще называют, поколение Z. Кто такие зумеры, какие у них ценности, взгляды на жизнь и чем они отличаются от других поколений — в материале «Газеты.Ru».

Теория поколений: откуда пошло деление на бумеров, зумеров и миллениалов?

Прежде чем узнать, в чем особенности поколения Z, разберемся с общей теорией поколений, откуда и появилось это деление.

Теория поколений — это концепция, предложенная исследователями Уильямом Штраусом и Нилом Хау, целью которой является систематизация и анализ различных поколений и их влияния на общество. Каждый период в истории, по мнению авторов, формирует у людей, рожденных в это время, уникальные ценности и взгляды на жизнь.

Согласно теории, поколения сменяют друг друга примерно раз в 20 лет.

Следует уточнить, что теория поколений — довольно спорный вопрос. Так, некоторые исследователи полагают, что зумеры — это люди, родившиеся в период с 1999 по 2016 год, в то время как другие отмечают, что поколение Z — это родившиеся с 2001 по 2020 год. В теории Штрауса и Хау зумеры — поколение, появившееся на свет с 1997 по 2012 год.

Бумеры, миллениалы и другие. Как поколения делятся по годам? • Бумеры и беби-бумеры — это люди, родившиеся в период с 1946 по 1963 год. В молодости беби-бумеры стремились к переменам и преодолевали привычный порядок жизни. Однако в зрелом возрасте, наоборот, они активно защищают свою стабильность и выбранный стиль жизни. Сейчас беби-бумеров чаще всего считают консерваторами.



• Поколение X — это те, кто появился на свет в промежутке с 1964 по 1980 год. Это поколение столкнулось с разрушением старых устоев и созданием новых, что заставляло их достаточно рано взрослеть — жениться или выйти замуж в раннем возрасте, обзавестись детьми и так далее. Поколение Х — это прагматики и индивидуалисты. По описанию Штрауса и Хау, люди этого поколения придают большое значение материальным ценностям и часто добиваются своих целей, не обращая внимания на эмоции и мнения окружающих.



• Поколение Y, известное как миллениумы или миллениалы, включает людей, родившихся между 1981 и 1996 годами. Они ориентированы на совместные ценности и общее благо. Для них важны технологии, они являются гуманистами и оптимистами.



• Поколение на стыке, или зиллениалы, — люди, которые родились примерно с 1995 по 2000 год. Это микропоколение совмещает в себе характеристики миллениалов и зумеров, однако люди, родившиеся в это время, однозначно не могут себя отнести ни к поколению Y, ни к поколению Z. В обоих случаях зиллениалы чувствуют, будто они «свои среди чужих».



• Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся с 1997 по 2012 год. Они выросли на фоне стремительного технологического прогресса и социальных изменений. Зумеры готовы жертвовать личной свободой и сложностью политических и социальных систем ради более жесткого контроля со стороны общества и власти.



• Поколение альфа, или дети iPad, — люди, родившиеся после 2013 года. Эти дети растут в мире высоких технологий и искусственного интеллекта, что, вероятно, отразится на их психологии и восприятии реальности. Альфа становятся еще более связанными с цифровыми устройствами, чем их предшественники — зумеры. Описывая данное поколение исследователи также используют термин «iPad kids». Они могут проявлять зависимость от цифровых устройств — часто предпочитают проводить время за экраном, что может ограничивать физическую активность и социальные взаимодействия.

Кто такие зумеры и зиллениалы

Зумеры: родились с 1997 по 2012 год

Зумеры — это настоящие «цифровые аборигены», так как с раннего возраста окружены технологиями, они выросли со смартфонами и планшетами в руках. Это поколение не знает жизни без интернета и социальных сетей, что влияет на их мировосприятие и поведение. Зумеры — не только пользователи технологий, но и активные участники социального взаимодействия в цифровом пространстве.

Ценности зумеров сформированы в условиях постоянного подключения к информационным потокам и глобальному контексту. Это люди, которые ищут осмысленные связи и стремятся к социальной справедливости, часто выступая за экологические инициативы и права человека.

Зиллениалы: родились с 1995 по 2000 год

На размытом стыке двух поколений, между поколением Y и Z, живет микропоколение зиллениалов. Зиллениалами, по словам профессора социологии и директора Центра инноваций в социальных науках Бостонского университета Деборы Карр, называют небольшую группу людей, родившихся в период с начала 1990-х до начала 2000-х годов. Они находятся на стыке поколения Z и миллениалов, поэтому их объединяют в группу «зиллениалы» — люди, которым сейчас около 25–30 лет.

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5 отличий зумеров от зиллениалов

1. Цифровая грамотность

Зиллениалы, как и зумеры, выросли в условиях активного развития интернета и технологий. Они уже в подростковом возрасте начали использовать социальные сети и мобильные устройства. Однако они также помнят время до появления смартфонов и социальных медиа, чем не может похвастаться зумер, родившийся, например, в 2008 году.

2. Гибкость в общении

Зиллениалы могут сочетать традиционные методы общения и современные технологии. Они легче переключаются между офлайн- и онлайн-взаимодействием. Зиллениалы могут спокойно позвонить по телефону на незнакомый номер и заказать какую-либо услугу, в то время как зумеры предпочтут отправить текстовое сообщение или электронное письмо, даже если это будет срочное.

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3. Критическое мышление

Выросшие в эпоху информационного бума, зиллениалы в целом более критически подходят к контенту, который они потребляют. Они осознают важность точных фактов, особенно в условиях распространения фейковых новостей. Зумеры больше склонны верить фейковым новостям, однако это не распространяется на все поколение.

4. Подход к работе и карьере

Зиллениалы стремятся к нахождению баланса между работой и личной жизнью, ориентированы на гибкий график, но могут также придерживаться традиционных карьерных путей. В свою очередь зумеры более склонны к фрилансу и предпринимательству, ищут новые подходы к работе и часто отвергают традиционные модели занятости в пользу более гибких и креативных решений.

5. Взгляд на ценности

Зиллениалы в большинстве своем склонны к консервативным аспектам, таким как семейные ценности и традиционные ожидания по поводу образования и карьеры, но с открытым восприятием новшеств. Зумеры же часто переосмысливают традиционные ценности, исследуют новые взгляды и готовы к изменениям.

6 главных характеристик зумеров

1. Цифровая грамотность и технологическая зависимость

Зумеры — это представители первого поколения, для которого современные технологии не просто полезный инструмент, а неотъемлемая часть их повседневной жизни. Они ладят с современной техникой лучше, чем кто-либо другой, и обладают высокой цифровой грамотностью. Это позволяет им не только использовать гаджеты, но и создавать контент в различных форматах. Благодаря этому мир увидел появление многих новых профессий, например, контент-мейкер, сценарист коротких роликов в социальных сетях.

Однако эта технологическая зависимость имеет свою цену. Зумеры сталкиваются с такими проблемами, как киберзависимость и трудности в живом общении. Искушение цифровыми развлечениями и постоянное присутствие в социальных сетях могут приводить к снижению уровня социальной активности в реальном мире.

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2. Социальные ценности и отношения

Современная молодежь более открыта и толерантна, чем предшествующие поколения миллениалов или бумеров. Зумеры акцентируют внимание на социальных переменах, таких как изменение климата, расовая и гендерная справедливость. Они часто становятся активистами, участвуя в инициативах, направленных на защиту окружающей среды и равенство в обществе.

Зумеры также испытывают переосмысленный подход к отношениям, предпочитая честность и открытость в общении. Их знакомства и дружба часто начинаются в онлайн-пространстве и могут плавно переходить в оффлайн либо так и оставаться в сети. Тут уж как повезет.

3. Образовательные и карьерные тенденции

Зумеры активно переосмысливают традиционные пути образования и карьеры. Они меньше ориентируются на устоявшиеся модели, стремясь к самореализации и инновациям в профессии. Большинство зумеров предпочитают гибкий график работы, что позволяет им сохранять баланс между профессиональной и личной жизнью, а вместо получения диплома в университете их вполне устраивает сертификат о прохождении какого-либо онлайн-курса.

Образование для них — это не просто получение диплома, а возможность приобретения новых навыков и опыта. Именно поэтому многие зумеры прибегают к онлайн-образованию и курсам, позволяющим учиться в удобном темпе.

4. Потребительские привычки

Предпочтения в выборе брендов и товаров. Зумеры выбирают бренды, которые разделяют их ценности и активную позицию. Молодые люди предпочитают поддерживать компании, которые ведут честную политику, заботятся об экологии и придерживаются принципов социальной ответственности. Кроме того, они активно исследуют информацию о продуктах перед покупкой, полагаясь на отзывы, рекомендации лидеров мнений, например, блогеров. Бренды, использующие традиционные маркетинговые стратегии, реже привлекают внимание зумеров.

Влияние экологии и социальной ответственности на потребление. Экологическая осознанность — еще одна ключевая характеристика потребительских тенденций зумеров. Они активно поддерживают идеи устойчивого развития и предпочитают товары, созданные с учетом экологических стандартов. Учебные заведения, рестораны и даже одежда становятся частью их выбора в зависимости от представленных экологических инициатив. Так, в последнее время среди людей поколения Z популярность набирают секонд-хенды и бренды одежды, которые создают новые вещи из старых.

5. Важность психологического здоровья

Для зумеров очень важно психологическое здоровье и отстаивание личных границ. Безусловно, в мире технологий, фейковых новостей и социальных потрясений, сохранение здоровья психики — необходимое условие существования. Среди большинства зумеров походы к специалисту стали неотъемлемой частью жизни, даже если им не слишком нужна психологическая помощь. Часто психологи работают с молодыми людьми, у которых случилось эмоциональное выгорание или просто общая усталость от всего вокруг.

Некоторые представители молодого поколения пошли еще дальше и начали искать новые идеи и способы психологической разгрузки. Так, зумеры открыли для себя временное пребывание в монастырях, назвав это «монастырингом» (которое, к слову, даже поддержали депутаты Госдумы). Молодые люди живут в монастырях по три-четыре недели, соблюдая при этом все правила святого места.

6. Личные границы превыше всего

Личные границы имеют большое значение для зумеров. Они чаще, чем представители других поколений, акцентируют внимание на своих потребностях, эмоциях и чувствах. Они учатся понимать, что важно сказать «нет», если ситуация вызывает дискомфорт или малейший стресс. Зумеры стремятся к равноправию в отношениях, будь то дружба или романтические связи. Они открыто обсуждают границы, обязательства и ожидания, что позволяет им избежать недопонимания и конфликтов, называя все это «осознанными отношениями».

Кроме того, поколение Z активно увлекается саморазвитием и личностным ростом. Они часто обращаются к литературе, тренингам и курсам, которые помогают им лучше понимать себя и свои границы.

Как живут зумеры и чем они занимаются

Общение

У зумеров активный и насыщенный жизненный уклад, разнообразные интересы и стремления. Их жизнь во многом зависит от технологий — часто они используют цифровые платформы для взаимодействия друг с другом. Среди них популярны социальные сети, где образуются сообщества по интересам и общим ценностям, а также площадки для саморазвития и профессионального роста.

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Работа и карьера: преимущества и сложности

Работа и карьера занимают важное место в их жизни, но с учетом вышеупомянутых ценностей. Зумеры часто стремятся заниматься любимым делом и тем, что действительно их интересует, выбирая гибкие и творческие профессии, такие как иллюстратор, дизайнер, фотограф, SMM-менеджер и бренд-менеджер. Позиции вроде бухгалтера, инженера и аналитика зумеры выбирают все менее охотно, поскольку считают эти специальности слишком рутинными.

Некоторые работодатели отмечают, что работать с зумерами достаточно сложно. По их мнению, поколение быстрого потребления контента не умеет обращаться с большим объемом информации и длинными текстами, так как привыкло к коротким сообщениям в социальных сетях. Помимо этого, многие считают, что зумеры — некомандные сотрудники, яростно отстаивающие личные границы и мало взаимодействующие с коллегами, когда это так важно и нужно.

Зумеры не любят, когда их критикуют, и могут даже обидеться, если руководитель им скажет, что они что-то делают не так. В целом, они ценят свободу и автономию, и не хотят, чтобы кто-то ими руководил. Личные границы для них — это святое. И когда рабочий день заканчивается, зумеры сразу же собираются домой. Они не хотят оставаться на работе дольше, чем необходимо, и ценят свой досуг и личное время.

В октябре 2024 года газета New York Post написала, что работодатели стали менее охотно принимать на работу зумеров, предпочитая сотрудников более старшего возраста. Это связано с недостаточной самостоятельностью зумеров и с тем, что они выросли в социальных сетях и не имеют достаточного опыта общения в реальной жизни. Согласно исследованию журнала Intelligent, каждый пятый опрошенный менеджер отметил, что на собеседования молодые соискатели-зумеры приходили вместе с родителями.

Несмотря на минусы (которые, к слову, есть у каждого поколения), работодатели отмечают, что у поколения Z много и плюсов. У зумеров, по их словам, намного выше мотивация и стремление узнать на работе что-то новое, чем, например, у большинства миллениалов. Также молодое поколение старается приобрести как можно больше опыта, а на руководящих должностях часто уделяет внимание поощрению сотрудников.

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В профессиональной сфере зумеры активно стремятся к созданию комфортной рабочей атмосферы, где ценятся личные границы. Они могут требовать гибкости в расписании, чтобы обеспечить баланс между работой и личной жизнью, что важно для их общего благополучия. Этого иногда не могут себе позволить представители других поколений, которые работают сверхурочно, даже если очень устали.

Таким образом, зумеры — это целостное и многогранное поколение, которое формирует новый порядок во взглядах на жизнь, работу и потребление. Чтобы успешно взаимодействовать с ними, важно понимать их ценности и принципы и предлагать то, что действительно имеет значение в их мире.