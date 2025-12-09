В московском аэропорту 24 рейса ушли на запасные аэродромы за время ограничений

В Шереметьево 24 рейса ушли на запасные аэродромы за время ограничений

В московском аэропорту Шереметьево за период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 24 рейса и еще 19 отменили. Об этом рассказала пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

«К настоящему времени за период действия сигнала «Ковер» с 14:30 до 22:31 мск аэропорт Шереметьево принял 85 рейсов на прилет и обеспечил вылет 79 рейсов. 24 рейса ушли на запасные аэродромы, 19 рейсов отменено», — говорится в сообщении.

При этом аэропорт уже перешел в штатный режим работы, продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний.

Незадолго до этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на выполнение полетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

