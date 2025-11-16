На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли 29 человек из горящего дома в Томске

МЧС: в Томске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Томске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Max.

По данным ведомства, пожар произошел ночью. Благодаря слаженным действиям спасателей из задымленного здания удалось эвакуировать 29 человек, в том числе девять детей.

В МЧС добавили, что в результате возгорания травмы получили три человека, подробностей об их состоянии не приводится.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился на площади 90 квадратных метров. Его тушили 69 специалистов МЧС и 19 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

До этого в США собака декоративной породы спасла несколько человек из горящего дома. Пожар произошел в городе Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, в воскресенье, 9 ноября. В этот момент все в доме, кроме собаки по кличке Чейз, спали. Двухлетний миниатюрный голдендудль весом около 5,5 кг начал отчаянно лаять и разбудил домочадцев, что помогло им вовремя эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее жителя Мурино задержали за поджог двери в квартиру соседки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами