Пожарные спасли 29 человек из горящего дома в Томске

МЧС: в Томске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Томске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Max.

По данным ведомства, пожар произошел ночью. Благодаря слаженным действиям спасателей из задымленного здания удалось эвакуировать 29 человек, в том числе девять детей.

В МЧС добавили, что в результате возгорания травмы получили три человека, подробностей об их состоянии не приводится.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился на площади 90 квадратных метров. Его тушили 69 специалистов МЧС и 19 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

