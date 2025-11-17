На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мытищах на складе около церкви произошел пожар

МЧС: площадь пожара на складе около церкви в Мытищах составляет 800 кв. м
В Мытищах Московской области произошел пожар около церкви. Его площадь составляет около 800 квадратных метров, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС столичного региона.

«Происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 800 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказали там.

По данным Telegram-канала «Мытищи.LIVE», на месте работают три пожарные автоцистерны, дополнительно привлечены еще четыре. Жителям рекомендовали закрыть окна. Первоначально канал сообщал о возгорании цеха по производству мебели. Позже выяснилось, что речь идет о церкви в микрорайоне «Дружба».

Накануне в подмосковном Видном два человека пострадали при пожаре в кафе. Еще двоих спасти не удалось. По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области организовало проверку. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее жителя Мурино задержали за поджог двери в квартиру соседки.

