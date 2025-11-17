Названа возможная причина пожара около храма в Мытищах

Пожар у храма в Мытищах Московской области мог начаться из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столичного региона.

«Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар локализовали сотрудники МЧС на площади 900 «квадратов».

Как сообщал ранее Telegram-канал «Мытищи.LIVE», на месте работают три пожарные автоцистерны, дополнительно привлечены еще четыре. Жителям рекомендовали закрыть окна. Первоначально канал сообщал о возгорании цеха по производству мебели. Позже выяснилось, что речь идет о церкви в микрорайоне «Дружба».

Накануне в подмосковном Видном два человека пострадали при пожаре в кафе. Еще двоих спасти не удалось. По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области организовало проверку. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее пожарные спасли 29 человек из горящего дома в Томске.