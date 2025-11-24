Мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания

В Казахстане женщина попала под суд, выбросив сыновей из окна пятого этажа

Жительница Казахстана попала под суд после попытки избавиться от своих детей. Об этом сообщает Pavlodarnews.kz.

Инцидент произошел в Павлодаре. 34-летняя мать выбросила из окна пятого этажа своих детей в возрасте полтора и семи лет. В какой-то момент она сама выпала из окна.

Все трое приземлились на козырек подъезда, их состояние медики оценили как тяжелое, спасти самого младшего члена семьи специалисты не смогли.

Спустя около двух недель старшего ребенка выписали из медучреждения, но в течение месяца ему нужно было соблюдать постельный режим, чтобы восстановиться после переломов костей таза.

Отец и выживший сын переехали к родственникам, мальчик отказался возвращаться в Павлодар.

Мать тем временем стала фигуранткой уголовного дела. Однако экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления она находилась в невменяемом состоянии. Ей назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

