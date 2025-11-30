Девятилетняя девочка выпала из окна в Москве

В Москве девятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 29 ноября в доме на улице Медынской. Девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже.
В результате падения ребенок получил травмы. Девочку экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.
До этого в Сургуте прохожий спас ребенка, который выпал из окна второго этажа. Он заметил мальчика в пижаме и принес его в ближайший магазин. Через десять минут мать заметила пропажу сына и попыталась забрать его домой, но сотрудники скорой помощи, которую вызвали очевидцы, настояли на госпитализации пострадавшего.
Ранее мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания.