На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девятилетняя девочка выпала из окна в Москве

РЕН ТВ: в Москве девочка выпала из окна и выжила
true
true
true
close
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

В Москве девятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 29 ноября в доме на улице Медынской. Девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже.

В результате падения ребенок получил травмы. Девочку экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

До этого в Сургуте прохожий спас ребенка, который выпал из окна второго этажа. Он заметил мальчика в пижаме и принес его в ближайший магазин. Через десять минут мать заметила пропажу сына и попыталась забрать его домой, но сотрудники скорой помощи, которую вызвали очевидцы, настояли на госпитализации пострадавшего.

Ранее мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами