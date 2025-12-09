Герой России поклонился Путину и попросил беречь себя

Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Леонид Чикунов поклонился президенту России Владимиру Путину и попросил его беречь себя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в страшные бандитские 90-е годы летчики-испытатели часто были вынуждены «ночью загружать, разгружать самолеты или работать таксистами».

«Сейчас мы летаем практически каждый день <...> И за это я хочу, дорогой Владимир Владимирович, сказать Вам огромнейшее спасибо и низкий земной поклон за Вас», — сказал Чикунов в ходе церемонии вручения Героям России медалей «Золотая звезда», которая проходит в Кремле в День героев Отечества.

Летчик также попросил Путина беречь себя, отметив сложный график российского лидера. Глава государства поблагодарил Героя России и пожал ему руку.

Торжественная церемония награждения проходит 9 декабря, в День Героев Отечества, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в ней принимают более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников события Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

Ранее Путин отметил героизм бойцов на передовой СВО.