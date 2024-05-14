Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский

Экс-депутат Рады Деркач: Украиной управляет получающий указания от Запада Ермак

close
100%
Ukraine Presidency/Global Look Press

Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта.

«Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак», — сказал он.

12 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что выход российских войск к Харькову может привести к краху Владимира Зеленского.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

По данным разведчиков, Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену действующему украинскому лидеру в случае резкого ухудшения положения армии на фронте, отметили в СВР.

Ранее Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами