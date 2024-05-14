Украиной управляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта.

«Мы не можем говорить про политического руководителя Зеленского. Сегодня страной руководит Ермак», — сказал он.

12 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что выход российских войск к Харькову может привести к краху Владимира Зеленского.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

По данным разведчиков, Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену действующему украинскому лидеру в случае резкого ухудшения положения армии на фронте, отметили в СВР.

Ранее Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины.