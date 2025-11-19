Минобороны: ВСУ пытались ударить ракетами ATACMS по Воронежу

Минобороны: силы ПВО сбили четыре американские ракеты ATACMS над Воронежем

Днем 18 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все вражеские ракеты на подлете к городу.

Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного домовладения, говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в результате атаки люди не пострадали.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. На территории региона был введен режим опасности атаки беспилотниками.

