На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» доставила гуманитарный груз в Селидово в ДНР

«Единая Россия» передала гумпомощь жителям прифронтового Селидово
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» доставила гуманитарный груз в Селидово Донецкой народной республики. Жителям города, который до сих пор находится под постоянными обстрелами ВСУ, передали генераторы, лекарства и продукты, также в образовательный пункт, расположенный на базе детского сада, привезли ноутбук и настольные игры, сообщила пресс-служба политической силы.

«Люди здесь настрадались. И сейчас, когда все самое страшное уже позади, настроение у них приподнятое, с верой в лучшее будущее. Мирная жизнь приходит. Дети уже начинают обучаться, каждый день ходят на занятия, преподаватели дают необходимые знания. Собрали пожелания, все исполним», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин добавил, что главная задача сейчас — закрыть тепловой контур на объектах, где находятся люди, обеспечить их водой, питанием, всем самым необходимым.

«Важно закрыть все первичные потребности. Партия всегда рядом с людьми, в центре всех событий, конкретными делами, конкретными действиями обеспечивает все, что им необходимо», — подчеркнул глава республики.

Кроме того, школьникам доставят подарки к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами