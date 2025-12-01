«Единая Россия» доставила гуманитарный груз в Селидово в ДНР

Партия «Единая Россия» доставила гуманитарный груз в Селидово Донецкой народной республики. Жителям города, который до сих пор находится под постоянными обстрелами ВСУ, передали генераторы, лекарства и продукты, также в образовательный пункт, расположенный на базе детского сада, привезли ноутбук и настольные игры, сообщила пресс-служба политической силы.

«Люди здесь настрадались. И сейчас, когда все самое страшное уже позади, настроение у них приподнятое, с верой в лучшее будущее. Мирная жизнь приходит. Дети уже начинают обучаться, каждый день ходят на занятия, преподаватели дают необходимые знания. Собрали пожелания, все исполним», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин добавил, что главная задача сейчас — закрыть тепловой контур на объектах, где находятся люди, обеспечить их водой, питанием, всем самым необходимым.

«Важно закрыть все первичные потребности. Партия всегда рядом с людьми, в центре всех событий, конкретными делами, конкретными действиями обеспечивает все, что им необходимо», — подчеркнул глава республики.

Кроме того, школьникам доставят подарки к Новому году.