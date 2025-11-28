В Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадали мирные жители

Два мирных жителя ранены в результате атаки дронов в Херсонской области

Два мирных жителя ранены в результате сбросов с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепрянах Херсонской области. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов в своем Telegram-канале.

«27 ноября на территории пгт Днепряны произошел очередной акт бессмысленной жестокости со стороны врага. В результате нескольких сбросов с беспилотного летательного аппарата по мирной территории: двое мирных жителей получили ранения, произошло возгорание одного из частных жилых домов», - написал он.

По информации Оганесова, также был поврежден микроавтобус.

До этого сообщалось о ранении мирного жителя в результате удара ВСУ по населенному пункту Великие Копани. В экстренных службах региона заявили, что всего за сутки ВСУ нанесли 49 артиллерийских ударов.

Ударам противника подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каиры, Брилевка, Днепряны, Новая Маячка, Обрывки, Пролетарка, Райское.

27 ноября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска предпринимают попытку комбинированного удара по региону, работает ПВО.

При этом он также предупредил местных жителей об опасности БПЛА.

Ранее в ДНР осудили боевика украинского нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) за обстрел мирного населения.