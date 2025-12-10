На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охотник пропал неделю назад в глухой тайге на Камчатке

На Камчатке разыскивают местного жителя, ушедшего на охоту в начале ноября
Telegram-канал «SHOT»

На Камчатке уже неделю продолжаются поиски охотника, который пропал в глухой тайге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 63-летний Павел Халоймов из поселка Эссо, который много лет занимается охотой и краеведением, ушел в лес в начале прошлого месяца.

Однако уже с 15 ноября о нем ничего не было слышно. Жена думала, что у мужа просто вышла из строя рация, и обратилась в полицию только 3 декабря.

В настоящее время поиски проходят в 25 километрах от его родного поселка. Охотничий домик, где мог укрыться Павел, оказался разгромлен — скорее всего, в него забрался медведь. За сегодняшний день поисковики проверили еще пять избушек, но пока не нашли никаких следов.

Ранее мужчина несколько суток выживал в тайге в 40-градусный мороз.

