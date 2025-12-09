СМИ: глава Реутова впал в кому после аварии

112: глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП

Глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что несколько дней назад секретарь реутовского отделения «Единой России» попал в аварию в Нижнем Новгороде. Науменко экстренно госпитализировали. На данный момент медики борются за его жизнь.

Официального подтверждения этой информации не поступало, однако последние публикации в Telegram-канале политика датируются 6 декабря.

