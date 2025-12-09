На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: глава Реутова впал в кому после аварии

112: глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП
Филипп Науменко/VK

Глава Реутова Филипп Науменко впал в кому после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что несколько дней назад секретарь реутовского отделения «Единой России» попал в аварию в Нижнем Новгороде. Науменко экстренно госпитализировали. На данный момент медики борются за его жизнь.

Официального подтверждения этой информации не поступало, однако последние публикации в Telegram-канале политика датируются 6 декабря.

До этого в Боготольском районе Красноярского края Volkswagen влетел в автобус с пассажирами. По данным канала, в результате аварии 25-летний пассажир Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью.

Водительница легкового автомобиля и 54-летний водитель Mercedes пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу. В момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров, из них 11 обратились за медицинской помощью.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.

