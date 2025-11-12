В Кремле прокомментировали дело о покушении на митрополита Тихона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не передавала США сведения о целях сорванного покушения на митрополита Тихона. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга журналистами.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, делилась ли Москва этими сведениями с Вашингтоном.

ФСБ ранее представила новые подробности расследования уголовного дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгия Шевкунова). По данным ведомства, также продолжается следствие в отношении гражданина Украины Дмитрия Поповича и россиянина Николая Иванковича, которые по заданию украинских спецслужб планировали устранить архиерея в Москве. Целью готовившегося теракта против митрополита был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

11 ноября следственные органы провели обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму, проверяя окружение подозреваемых. Как сообщили в спецслужбе, обоих подозреваемых после начала СВО завербовала украинская разведка. Они по заданию кураторов занимались слежкой за Тихоном, собирали информацию о его контактах с представителями церкви и властных структур. В феврале 2025 года они готовились организовать теракт на территории Сретенского монастыря в Москве.

Ранее ФСБ показала видео с новыми фигурантами дела о покушении на митрополита Тихона.