На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали дело о покушении на митрополита Тихона

Песков: РФ не передавала США сведения о покушении на митрополита Тихона
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не передавала США сведения о целях сорванного покушения на митрополита Тихона. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга журналистами.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, делилась ли Москва этими сведениями с Вашингтоном.

ФСБ ранее представила новые подробности расследования уголовного дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгия Шевкунова). По данным ведомства, также продолжается следствие в отношении гражданина Украины Дмитрия Поповича и россиянина Николая Иванковича, которые по заданию украинских спецслужб планировали устранить архиерея в Москве. Целью готовившегося теракта против митрополита был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

11 ноября следственные органы провели обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму, проверяя окружение подозреваемых. Как сообщили в спецслужбе, обоих подозреваемых после начала СВО завербовала украинская разведка. Они по заданию кураторов занимались слежкой за Тихоном, собирали информацию о его контактах с представителями церкви и властных структур. В феврале 2025 года они готовились организовать теракт на территории Сретенского монастыря в Москве.

Ранее ФСБ показала видео с новыми фигурантами дела о покушении на митрополита Тихона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами