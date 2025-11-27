На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивый муж, таскавший привязанную к лошади жену по степи, попал под суд

В Казахстане судят мужа,таскавшего по степи привязанную к лошади жену
true
true
true
close
Shutterstock

В Казахстане перед судом предстал мужчина, которого обвиняют в жестокой расправе над супругой. Об этом сообщает Kazinform.

Как удалось выяснить следователям, причиной конфликта между супругами, который закончился для женщины тяжелыми травмами, стала ревность. Во время ссоры фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый хотел, чтобы заседание проходило в закрытом режиме, но ему отказали. Следующее заседание запланировано на 5 декабря.

Инцидент произошел в июле текущего года. Во время семейного конфликта муж жестоко избил жену, после чего привязал к лошади и стал волочить по степи.

Женщина получила многочисленные повреждения, среди которых – отек головного мозга, перелом черепа, конечностей, таза. У пострадавшей также зафиксировали следы волочения. Пациентка попала в больницу, но медики спасти ее не смогли.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, но родственники настаивали на более тяжкой статье.

Ранее жительница Омской области изрезала лицо 16-летней девушки из-за парня.

